ufficiale Juventus, primo contratto da professionista per il giovane Filippo Pagnucco

Primo contratto da professionista per Filippo Pagnucco, talento della Primavera della Juventus, già protagonista con le varie selezioni giovanili azzurre. Il classe 2006 ha firmato con la Juventus fino al 2026, di seguito la nota ufficiale della società bianconera:

Contratto fino al 2026 per Filippo Pagnucco, ed è un contratto davvero speciale per lui, perché è il primo da professionista.

Filippo, dopo una stagione in Under 17, in quella in corso è approdato alla Under 19 di Mister Montero, in cui sta trovando il giusto spazio per costruire il suo percorso calcistico.

Esterno sinistro di corsa e talento, Filippo firma, si diceva, il suo contratto che lo lega alla Juventus fino al 2026.

Complimenti e benvenuto nel mondo dei “Pro!”