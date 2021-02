Juventus, sei tocchi in area prima del gol di Taremi: la costruzione dal basso che ha punito Pirlo

La Juventus ieri sera "ha trovato il modo di buttarsi via fin da subito", come sottolinea La Repubblica. Il gol del vantaggio del Porto è nato a causa dell'applicazione fideistica della "costruzione dal basso", un qualcosa che funziona quando gli interpreti hanno piedi buoni, tocchi svelti e precisi. Gente come Bonucci e Arthur, che per l'appunto non c'erano. Sei tocchi in area prima del settimo ad opera dell'iraniano Taremi, con Bentancur assist man per una scivolata che non lascia scampo a Szczesny. La stessa strategia della ripresa del gioco dal fondo, è stata utilizzata anche successivamente, provocando brividi sulla schiena dei tifosi bianconeri, ma non su quella di Pirlo che è parso imperturbabile, nonostante il gol già subito all'inizio del match.