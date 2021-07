Juventus, sempre viva la pista Locatelli ma spunta una concorrente per il centrocampista

La Juventus non molla Manuel Locatelli. Il club bianconero è sempre più intenzionato a puntare il centrocampista impegnato con la nazionale azzurro a Euro2020 ma il Sassuolo è fermo nelle sue decisioni: 40 milioni di euro cash. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in questo fine settimana non ci dovrebbero essere accelerate anche se il giocatore sarebbe entrato nel mirino anche dell’Arsenal.