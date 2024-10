Kessié nostalgico: "Leao il giocatori con cui ho giocato con il destro e le skill migliori"

Franck Kessie, ex centrocampista di Milan e Barcellona, ha condiviso lo spogliatoio con tanti campioni prima di scegliere di andare a giocare in Arabia Saudita con l'Al Ahli, dove ha trovato in due annate differenti altri calciatori di livello come Ibanez, Mahrez, Firmino, Mendy, Gabri Veiga, Demiral, Saint-Maximin e Toney.

Intervistato dai canali social della Saudi Pro League, ha risposto a un po' di domande curiose: "Il giocatore con cui ho giocato con il miglior sinistro è Dembele, quello con il miglior destro nei club è Leao, mentre in Nazionale direi Gervinho. Il più veloce sempre Gervinho, quello con le skill migliori Leao, quello più bravo nei passaggi De Jong e il più intelligente Dembelé".