Khedira all'Hertha: "Sto bene, fino a tre giorni fa mi allenavo con CR7, Bonucci e Chiellini..."

"Per l'Hertha ora conta solo vincere, è l'unico modo per poter uscire dalla zona della classifica dove ci troviamo al momento". Parla così Sami Khedira, nuovo giocatore dell'Hertha Berlino, ai canali ufficiali del club tedesco. "Sono molto contento di essere qua - dice il centrocampista che ha lasciato la Juventus per tornare in patria dopo 10 stagioni - voglio dare una mano e lo farò pensando all'Hertha giorno e notte lavorando sodo per poter dare il massimo. Secondo me la rosa è di qualità, non mi sono ancora allenato con la squadra ma basta leggere i nomi dei giocatori per capire che con questa qualità è possibile. Fino a tre giorni fa mi allenavo con Cristiano Ronaldo, Chiellini, Bonucci e Alex Sandro, questo per dire che anche se non ho giocato il livello del mio lavoro quotidiano è rimasto molto alto, se ti alleni con questi campioni non perdi poi tanto in qualità, certo non sono al 100% ma recupererò in fretta".