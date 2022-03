Klinsmann su Liverpool-Inter: "I nerazzurri non hanno niente da perdere"

vedi letture

L'ex attaccante dell'Inter, Jurgen Klinsmann, ha parlato della sfida contro il Liverpool a La Gazzetta dello Sport. “C’è sempre possibilità, in novanta minuti succedono cose inimmaginabili. Anche se il Liverpool è eccezionale, è fatto di uomini. L’Inter è nella migliore condizione per provarci: non ha nulla da perdere. Magari segna nel primo tempo, cresce la fiducia e poi chissà… Il modo in cui affronti il Liverpool segnerà anche il finale di stagione: serve una partita da leoni, coraggiosa, che dia entusiasmo per battere le avversarie in Serie A”.