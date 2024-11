Koulibaly: "A dicembre sarò al Maradona. Mi mancano tutti, spero il Napoli vinca lo Scudetto"

Kalidou Koulibaly, difensore dell'Al-Hilal, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset dopo il pari per 1-1 contro l'Al-Nassr, parlando del momento che vive in Arabia Saudita: "Sto molto bene, stiamo bene qua, siamo tutti felici. Il calcio sta andando avanti, abbiamo visto con mister Pioli, è molto contento di essere qua perché il calcio sta crescendo".

Segue ancora la Serie A? Come avrà potuto vedere il Napoli sta volando.

"Sono molto felice di vedere il Napoli primo, spero di vederli a dicembre allo stadio quando il campionato saudita sarà in pausa. Non vedo l'ora di andare là, mi mancano tutti e spero che vinceranno il campionato".

Ha voglia di tornare in Serie A?

"No, no, sto bene qua. Il mio tempo in Serie A penso che sia finito, ho fatto abbastanza con il Napoli, mi hanno dato tanto e per rispetto non voglio tornare".

L'Al-Hilal è al comando della classifica con un punto di vantaggio sull'Al-Ittihad e ha superato indenne lo scontro diretto con l'Al-Nassr: 1-1 il punteggio finale, reti di Talisca e Milinkovic Savic.

La classifica aggiornata

Al Hilal 25 punti

Al Ittihad 24

Al Nassr 19

Al Shabab 18

Al Riyadh 14

Al Qadisyah 13*

Al Khaleej 13

Al Ahli 11

Al Taawon 11*

Al Raed 11

Al Ettifaq 11*

Al Orubah 10

Al Okhdood 8

Damac 8

Al Kholood 6*

Al Feiha 6*

Al Wehda 6

Al Fateh 4*

* una partita in meno