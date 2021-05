Krause accoglie Fillippo Galli al Parma: "Siamo entusiasti, un altro grande acquisto"

Dopo l’annuncio del Parma tramite il proprio sito ufficiale, è il presidente Kyle Krause a condividere il proprio entusiasmo per l’arrivo di Filippo Galli che si aggiunge alla famiglia crociata. L'ex milanista entrerà a far parte dell’organigramma societario e ricoprirà la mansione di responsabile dell'area metodologica. Queste le parole del numero uno dei ducali condivise sul suo profilo Twitter: “Benvenuto nel club, Filippo Galli. Siamo entusiasti di poter aggiungere la tua esperienza. Un altro grande acquisto".



Welcome @filippogalli5 to the club. We are excited to add your expertise. Another great ✍🏼 #ForzaParma

