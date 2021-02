L'Atalanta raddoppia a Marassi: da esterno a esterno, Maehle crossa e Gosens fa il 2-0 al 70'

Raddoppio dell'Atalanta al 70' contro la Sampdoria a Marassi. Da esterno a esterno: cross al bacio di Maehle e gol di Gosens che entra in area e in spaccata segna il 2-0 per i nerazzurri. Ottavo gol in campionato per Gosens, nono se si considera la Champions.

