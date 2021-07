L'Europeo si deciderà ai calci di rigore! Italia-Inghilterra finisce in parità 1-1 dopo 120'

Non bastano neanche i tempi supplementari per decidere la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Terminano in parità i 120' di Wembley: doccia fredda nel primo tempo, dopo soli due minuti, la rete di Shaw, bravo a sfruttare un'indecisione di Di Lorenzo su un'apertura chirurgica di Trippier. L'Italia reagisce ma non è abbastanza. Nella ripresa cambia tanto: fuori un deludente Immobile, dentro Berardi e Insigne va a fare il falso nueve. Cambia anche l'Italia e al 68', sugli sviluppi di un corner, gol di Bonucci. Palo di Verratti, il centrale della Juventus è il più rapido di tutti e mette le cose in parità. Fuori Chiesa per infortunio e dentro Bernardeschi, fuori Insigne e dentro Immobile, nell'Inghilterra entra anche Grealish ma il talento del 7 non basta. 1-1 dopo 120'. Calci di rigore a Wembley.