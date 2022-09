L'impatto di Milik ha stupito tutti. E la Juventus pensa già al suo riscatto dal Marsiglia

Secondo il quotidiano Tuttosport, l'intenzione della Juventus sembra essere già quella di riscattare Arek Milik dall'Olympique Marsiglia al termine della stagione. L'intenzione del club bianconero, visti anche i costi accessibili che fra prestito e riscatto non arriverebbero ad 11 milioni di euro, è quella di inserire il polacco in un progetto a lungo termine, come spalla di Dusan Vlahovic ma pure come suo modello. A lasciare la maglia bianconera, invece, sarà salvo sorprese Moise Kean dopo le tante voci estive ed un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative almeno dal punto di vista realizzativo.