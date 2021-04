L'Inter capolista non convince Cassano: "Il gioco mi fa rabbrividire, chiederei di cacciare Conte"

"L'Inter vincerà lo Scudetto ma, lo dico a malincuore, non gioca bene". Antonio Cassano, intervenuto come di consueto alla Bobo Tv su Twitch, si è mostrato assai critico nei confronti del gioco dei nerazzurri con mister Antonio Conte in panchina. Queste le sue dichiarazioni piuttosto controcorrente: "L'Inter gioca a cinque dietro, mette il pullman e non passi. A me questo calcio fa rabbrividire. Se avessi un allenatore così, da attaccante andrei dal presidente e gli chiederei di mandarlo via".