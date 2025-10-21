L'Inter chiude i conti al 76': segna anche Esposito, è 4-0 contro il Saint-Gilloise
L'Inter chiude definitivamente i conti con Francesco Pio Esposito al 76'. Il Saint-Gilloise va sotto 4-0 e la rete realizzata dal classe 2005 arriva al termine di un'azione individuale spettacolare di Bonny, che prima riceve sulla sinistra, poi accelera e serve la sfera all'ex Spezia, che stavolta non può proprio sbagliare.
