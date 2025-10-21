De Siervo su Venezia: "Ogni nuovo impianto è un investimento sul futuro"
Anche Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Calcio Serie A ma anche vicepresidente della Fondazione Fenice, ha commentato la posa della prima pietra del nuovo stadio di Venezia: “Rappresenta un passo fondamentale non solo per il Club lagunare, ma per tutto il calcio italiano.
Ogni nuovo impianto - prosegue il commento nel comunicato stampa - è un investimento sul futuro, sulla qualità dell’esperienza dei tifosi e sulla competitività del nostro sistema in generale. Il progetto di Venezia, in una città unica al mondo, coniuga tradizione e visione ed è un esempio virtuoso di collaborazione tra Comune di Venezia, Società di calcio e territorio da prendere come modello".
