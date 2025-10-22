22 ottobre 1997, una rovesciata di Crespo batte i Campioni d'Europa del Borussia

Il 22 ottobre del 1997, allo stadio Tardini di Parma, va in scena la Champions League. Con i campioni d'Europa veri, cioè il Borussia Dortmund, ospite dei ducali di Carlo Ancelotti. Dall'altra parte, in panchina, c'è Nevio Scala, cioè chi aveva fatto la storia recente del Parma, con vittorie e promozioni. A decidere la partita ci pensa Hernan Crespo con una rovesciata da due passi.

Al termine della partita Enrico Chiesa, autore di un palo, pronuncia parole che sembrano terribilmente attuali sulla Nazionale. “Penso che per Buffon sia un grande merito perché è un grandissimo portiere, per l’età che ha e per il carisma che ha. Russia-Italia è la più difficile in questo momento, c’è questo clima di passione, di grande tensione, spero che tutti ci stiano vicino e non ci siano critiche, cercando di appoggiare questa nazionale che ha tanto bisogno. Si è sbagliato, ma chi è che non sbaglia? In questo momento serve fiducia”. Qualche giorno dopo ci sarebbe stata la sfida agli spareggi proprio con i russi che ha consacrato Buffon (e portato l'Italia a Francia 1998).



Parma

Buffon; Thuram, Sensini, Cannavaro; Ze Maria (77’ Mussi), Crippa, Baggio, Strada (78’ Stanic), Benarrivo; Chiesa (89’ Fiore), Crespo.

Allenatore: Ancelotti

Borussia Dortmund

Klos; Julio Cesar, Reuter, Kohler; Heinrich, Freund (80’ Herrlich), Feiersinger (89’ Zorc), Paulo Sousa, But; Moller, Chapuisat.

Allenatore: Scala