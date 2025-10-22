Juventus, Thuram: "Ci siamo confrontati nello spogliatoio. Non possiamo giocare con la paura"

“Abbiamo parlato e abbiamo fatto un breve incontro, perché pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo”. In conferenza stampa alla vigilia della partita con il Real Madrid, Khepren Thuram ammette così i confronti in casa Juventus sul difficile momento dei bianconeri. E assicura che il gruppo segue Igor Tudor: “Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare meglio".

Avete chiare le responsabilità che dovete prendervi come giocatori?

"La nostra responsabilità è importante e dobbiamo vincere, perché molti poi parlano del nostro allenatore. Noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite”.

Avete paura di fare una stagione come lo scorso anno?

"Non puoi giocare con la paura e siamo fiduciosi perché ci sono persone che credono in noi e non dobbiamo avere paura di nulla".

La conferenza stampa di Thuram.