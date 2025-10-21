Napoli, la peggior sconfitta di sempre in Champions e il passivo più alto degli ultimi 28 anni

Una notte da dimenticare per il Napoli, che incassa una pesantissima sconfitta sul campo del PSV Eindhoven. Una partita che sembrava destinata a rimanere nel novero degli incubi più neri si è materializzata in una realtà cruda e dolorosa. La squadra campione d'Italia è stata umiliata con un 6-2 che difficilmente troverà spazio in una pagina positiva della sua storia.

Per mezzora il Napoli aveva retto, ma nel secondo tempo la squadra di Antonio Conte si è sbriciolata, subendo ben 4 gol. Il PSV, già capace di dominare la partita fin dai primi minuti, ha messo a segno le reti dell’ex Parma Man (doppietta), Saibari, Pepi, Driouech e l’autogol di Buongiorno. Finisce 6-2 al Philips Stadion, un passivo durissimo.

Questo 6-2 rappresenta un vero e proprio record negativo per il Napoli, che non aveva mai subito sei gol in una competizione europea. L'ultima volta che la squadra partenopea incassò così tante reti in una singola partita risaliva al 21 dicembre 1997, quando in Serie A perse 3-6 contro la Sampdoria. Un dato, come sottolineato da Opta, che non fa che aumentare il peso di una sconfitta difficile da digerire.