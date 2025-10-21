Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'inaspettato sfogo di Conte: "Abbiamo comprato troppi giocatori, sono 9 teste nuove da inserire"

L'inaspettato sfogo di Conte: "Abbiamo comprato troppi giocatori, sono 9 teste nuove da inserire"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:37Serie A
Giacomo Iacobellis

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto a Sky Sport dopo la disfatta col PSV a Eindhoven. Queste le sue dichiarazioni, a partire dai "troppi" acquisti degli azzurri almeno dal suo punto di vista: "C'è delusione, ma queste situazioni non capitano mai per caso. Dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per cercare di invertire una tendenza che alcune volte, per certi versi, non è che mi abbia fatto impazzire. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile con pochissimi giocatori che sono andati oltre i loro limiti. C'era grande compattezza in tutto e per tutto. Quest'anno abbiamo dovuto inserire nuovi giocatori.

Secondo me nove calciatori sono stati troppi. Inserire nove teste nuove nello spogliatoio per chi lo vive è complicato. Io l'avevo detto. Il livello è questo, la Champions offre questo tipo di livello. Abbiamo poco da dire, tanto da lavorare, ma sappiamo che anche lavorando tanto comunque ci vorrà tanta fatica quest'anno. Dovremo essere preparati e disposti a fare fatica. Io vedo i calciatori ogni giorno e quando freno un pochettino è perché vedo situazioni che mi inducono a pensare che sarà un anno complesso. Quando porti tante nuove teste dentro una squadra, ci deve essere il tempo per la giusta connessione.

Abbiamo fatto mercato perché eravamo obbligati. L'anno scorso avevamo una rosa striminzita e siamo stati bravi a vincere lo scudetto. Abbiamo messo dentro nove giocatori, poi ci vogliono tempo e pazienza. I vecchi che hanno fatto l'impresa devono essere bravi a mettersi in gioco, tutti dobbiamo farlo, io per primo".

Articoli correlati
Conte: "Napoli e i napoletani non vanno presi per il cu*o, create situazioni spudorate"... Conte: "Napoli e i napoletani non vanno presi per il cu*o, create situazioni spudorate"
Il solito Conte in Europa, ma peggio. E il mercato è un problema a prescindere Il solito Conte in Europa, ma peggio. E il mercato è un problema a prescindere
Napoli, Conte: "Da inizio anno dico che sarebbe stato complicato, non per trovare... Napoli, Conte: "Da inizio anno dico che sarebbe stato complicato, non per trovare scuse"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 ottobre
Juric: "Non mi aspettavo il nuovo ko di Scalvini. Spero si riprenda e inizi a fare... Juric: "Non mi aspettavo il nuovo ko di Scalvini. Spero si riprenda e inizi a fare sul serio"
Juventus, Thuram: "Ci siamo confrontati nello spogliatoio. Non possiamo giocare con... Juventus, Thuram: "Ci siamo confrontati nello spogliatoio. Non possiamo giocare con la paura"
Napoli, ko storico ma non il peggiore di sempre per un'italiana: record negativo... Napoli, ko storico ma non il peggiore di sempre per un'italiana: record negativo alla Juventus
Inter, Chivu: "In Champions tre vittorie e zero gol subiti. Non sono dettagli" Inter, Chivu: "In Champions tre vittorie e zero gol subiti. Non sono dettagli"
Inter, Dumfries: "Sugli angoli siamo forti, è una qualità. Andiamo a Napoli per vincere"... Inter, Dumfries: "Sugli angoli siamo forti, è una qualità. Andiamo a Napoli per vincere"
Conte: "Napoli e i napoletani non vanno presi per il cu*o, create situazioni spudorate"... Conte: "Napoli e i napoletani non vanno presi per il cu*o, create situazioni spudorate"
Il solito Conte in Europa, ma peggio. E il mercato è un problema a prescindere Il solito Conte in Europa, ma peggio. E il mercato è un problema a prescindere
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il simbolo Gabbia e le chiacchiere su Leao. Inter: una cosa su Pio (e su Chivu). Juve: le responsabilità oltre Tudor. Como: le bugie sugli investimenti. E le solite acrobazie al Var
Le più lette
1 Conte: "Napoli e i napoletani non vanno presi per il cu*o, create situazioni spudorate"
2 Juventus, Thuram: "Ci siamo confrontati nello spogliatoio. Non possiamo giocare con la paura"
3 Milan: il simbolo Gabbia e le chiacchiere su Leao. Inter: una cosa su Pio (e su Chivu). Juve: le responsabilità oltre Tudor. Como: le bugie sugli investimenti. E le solite acrobazie al Var
4 Napoli, ko storico ma non il peggiore di sempre per un'italiana: record negativo alla Juventus
5 Napoli travolto a Eindhoven, Conte furioso: "Troppi nuovi, serve un bagno d’umiltà"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lautaro ed Esposito illuminano l'Inter in Belgio. E Chivu conferma: "Serviva fiducia"
Immagine top news n.1 Juve in crisi, Tudor se la prende con il calendario: “Con altre sfide saremmo primi”
Immagine top news n.2 Napoli travolto a Eindhoven, Conte furioso: "Troppi nuovi, serve un bagno d’umiltà"
Immagine top news n.3 L'inaspettato sfogo di Conte: "Abbiamo comprato troppi giocatori, sono 9 teste nuove da inserire"
Immagine top news n.4 C'era una volta la miglior difesa d'Europa: il Napoli ha subito oltre la metà dei gol dell'anno scorso
Immagine top news n.5 McTominay illude, ma poi il Napoli è un disastro e il PSV lo umilia: 6-2, notte fonda per Conte
Immagine top news n.6 Saint-Gilloise-Inter 0-4, le pagelle: Lautaro trascina, Esposito certezza. Chivu fuga i dubbi
Immagine top news n.7 L'Inter soffre e poi dilaga: segnano Esposito e Lautaro, Saint-Gilloise schiantato 4-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.2 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.3 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
Immagine news podcast n.4 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giovanni Pagliari: "Perugia, è il momento degli uomini. Ci sarei andato di corsa"
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Vicenza, con Gallo asticella alta. Perugia? Tante voci, zero contatti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Gimenez recidivo, il VAR ha tolto potere agli arbitri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Juric: "Non mi aspettavo il nuovo ko di Scalvini. Spero si riprenda e inizi a fare sul serio"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Thuram: "Ci siamo confrontati nello spogliatoio. Non possiamo giocare con la paura"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, ko storico ma non il peggiore di sempre per un'italiana: record negativo alla Juventus
Immagine news Serie A n.5 Inter, Chivu: "In Champions tre vittorie e zero gol subiti. Non sono dettagli"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Dumfries: "Sugli angoli siamo forti, è una qualità. Andiamo a Napoli per vincere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Prandelli (Populous): "Il nuovo stadio sarà quello che la città merita"
Immagine news Serie B n.2 De Siervo su Venezia: "Ogni nuovo impianto è un investimento sul futuro"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, lesione distrattiva di basso grado al bicipite femorale destro per Nasti
Immagine news Serie B n.4 Diritti Tv, budget e nuove commissioni: tutte le decisioni dall'assemblea di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco torna sull'avventura a Frosinone: "Son stato benissimo, oltre il lato professionale"
Immagine news Serie B n.6 Gozzi nuovo consigliere federale: "Un onore. Samp, non c'è vergogna a perdere con l'Entella"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, si va verso l'esonero di Leonardo Menichini
Immagine news Serie C n.2 Perugia, nuove dimissioni: dopo Braglia, anche il ds Meluso ai saluti
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Vicenza, con Gallo asticella alta. Perugia? Tante voci, zero contatti"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si completa la 9^ giornata: l'Inter Under 23 non va oltre l'1-1 contro il Renate
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, l'ex Burzigotti: "L'aver investito sulle strutture, dimostra il voler fare bene le cose"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, l'Inter U23 fermata dal Renate dopo i primi 45': in gol Kamatè e Calì
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo 115 partite e 15 gol, Lucia Di Guglielmo rinnova con la Roma Femminile. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Gama: "Sono tornata a casa. L'Europeo sia volano della crescita del calcio di base"
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan, prosegue la campagna di rinnovi: Appiah firma per altri quattro anni
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, anche Piga alza bandiera bianca. Arriva la convocazione per Monnecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 La capitana è tornata! Gama è nuovamente un'Azzurra: con un altro ruolo, ma la stessa voglia
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin su Dragoni: "Le daremo tempo per ritrovare la condizione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?