Clamoroso in Spagna, LaLiga ascolta calciatori e tifosi: cancellata Villarreal-Barcellona a Miami

Le proteste dei tifosi e dei calciatori del massimo campionato spagnolo (i giocatori avevano iniziato a giocare con 15 secondi di ritardo nelle gare dell'ultima giornata) fanno breccia. LaLiga ha infatti annunciato a sorpresa di aver cancellato la disputa di Villarreal-Barcellona a Miami, nonostante l’ok arrivato (“con riluttanza”) dalla UEFA sia per questa gara che per Milan-Como in Australia per quanto riguarda la Serie A.

Il comunicato stampa. “LaLiga annuncia che, a seguito delle conversazioni con il promotore della partita ufficiale della Liga a Miami, è stata presa la decisione di cancellare l’organizzazione dell’evento a causa dell’incertezza che si è creata in Spagna nelle ultime settimane.

La Liga si rammarica profondamente che questo progetto, che rappresentava un’opportunità storica e senza precedenti per l’espansione internazionale del calcio spagnolo, non possa andare avanti. Disputare una partita ufficiale al di fuori dei nostri confini sarebbe stato un passo decisivo nella crescita globale della competizione, rafforzando la presenza internazionale dei club, il posizionamento dei giocatori e la visibilità del calcio spagnolo in un mercato strategico come quello degli Stati Uniti.

Il progetto era pienamente conforme a tutte le normative federali e non comprometteva l’integrità della competizione, come confermato dalle istituzioni competenti incaricate di garantirne il rispetto, che si sono opposte per altri motivi. In un panorama globale sempre più competitivo, in cui campionati come la Premier League o competizioni come la UEFA Champions League continuano ad ampliare la loro portata e capacità di generare ricavi, iniziative come questa sono essenziali per garantire la sostenibilità e la crescita del calcio spagnolo. Rinunciare a tali opportunità ostacola la generazione di nuove entrate, limita la capacità dei club di investire e competere e riduce la proiezione internazionale dell’intero ecosistema calcistico spagnolo.

Infine, desideriamo ringraziare i club per la loro disponibilità e collaborazione in questo progetto, così come per il loro continuo impegno nella crescita della competizione. La Liga continuerà, come sempre, a lavorare per portare il calcio spagnolo in ogni angolo del mondo, promuovendo una visione aperta, moderna e competitiva che benefici club, giocatori e tifosi”