L'Inter soffre e poi dilaga: segnano Esposito e Lautaro, Saint-Gilloise schiantato 4-0

Termina 0-4 la partita tra Saint-Gilloise e Inter, valida per la terza giornata della League Phase di Champions. Il racconto del match.

Succede di tutto nel primo tempo in Belgio, con i padroni di casa che partono fortissimo e in tre minuti e mezzo sfiorano il gol almeno quattro volte: Chivu deve ringraziare Sommer e Lautaro, che salva un tiro sulla linea, se riesce a rimanere sullo 0-0. Successivamente i nerazzurri non brillano, ma creano e, dopo un errore del solito Lautaro a tu per tu con Scherpen, trovano il vantaggio grazie a Dumfries, che al 41' è lesto ad avventarsi sul pallone dopo un rimpallo su un colpo di testa di Bisseck, arrivato sugli sviluppi di calcio d'angolo. Subito dopo il capitano dell'Inter fallisce un'altra chance, sbagliando il dribbling tutto solo davanti all'estremo difensore del Saint-Gilloise. Al 46' l'argentino però si riscatta, finalizzando con l'interno destro all'incrocio un'azione orchestrata da Dumfries e rifinita da Esposito.

La ripresa inizia nel modo opposto a come era cominciato il match, con l'Inter che attacca e si conquista dopo poco un calcio di rigore: su un cross da destra, Mac Allister ostacola Lautaro colpendo il pallone di mano. Dal dischetto Calhanoglu è perfetto come sempre, incrocia il tiro e batte Scherpen, che si era disteso sulla sua sinistra. Chivu a questo punto cambia qualche titolare, soprattutto gli autori del secondo e del terzo gol, e così Niang rischia di far male con una conclusione però un po' sbilenca. L'errore più clamoroso della serata è quello di Esposito, che al 69' spreca in un modo che è difficilmente spiegabile la chance per segnare il 4-0: Frattesi strappa e serve Dumfries, l'olandese salta il diretto avversario e apparecchia la tavola per l'ex Spezia, che a porta vuota però non colpisce bene e mette fuori. Al 74' invece la chance è per Frattesi, che viene murato da un ottimo Scherpen. A chiudere i conti al 76' ci pensa Esposito, che sfrutta al meglio l'assist perfetto di Bonny, bravo a dribblare gli avversari e a regalargli una palla solo da spingere in rete. È l'ultima emozione di una che proietta l'Inter a quota 12 punti in classifica al primo posto.

