Empoli, lesione distrattiva di basso grado al bicipite femorale destro per Nasti
Empoli Football Club comunica sui propri canali ufficiali che gli esami eseguiti sul calciatore Marco Nasti hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado a carico del capo lungo del bicipite femorale destro.
Il calciatore - informa il club toscano - ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.
