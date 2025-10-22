Inter, Chivu: "In Champions tre vittorie e zero gol subiti. Non sono dettagli"
Con la vittoria contro il Saint-Gilloise, l'Inter è arrivata a quota sette di fila. Cristian Chivu è dunque molto felice di questo periodo e ne ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: vincere e non subire gol. A parte i primi minuti abbiamo controllato la gara, è venuta fuori la nostra qualità e la voglia di portarla a casa".
Come fa a coinvolgere sempre tutti quanti e ottenere risposte così positive?
"Il merito è loro per come si allenano e per come accettano di essere allenati. Sono bravi, forti, giovani, esperti: è un gruppo unito che ha voglia di lavorare e portare avanti la stagione".
Quanto pesa questo 4-0 in trasferta?
"Una vittoria non è mai scontata. Ci godiamo quanto di buono fatto, consapevoli che abbiamo vinto tre gare su tre senza subire gol. Possono sembrare dettagli, ma non lo sono".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.