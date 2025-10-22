Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pontedera, si va verso l'esonero di Leonardo Menichini

ieri alle 00:04Serie C
Redazione TMW
fonte Claudia Marrone

Ribaltone in vista a Pontedera. Secondo quanto raccolto da TMW, si va infatti verso l'addio con Leonardo Menichini. Il club toscano è infatti orientato all’esonero dell’allenatore, dopo gli appena otto punti nelle dieci giornate di campionato.

A pesare, però, sembrano essere state anche alcune dichiarazioni del tecnico, quelle rilasciate dopo il ko con la Vis Pesaro: “Io innanzitutto chiedo scusa alla gente, mi vergogno io perché essendo a capo di questa squadra devo far dar loro di più. Ma ho l'impressione che qualcuno non si renda conto delle cose, gli avversari lottano, picchiano, ti prendono per la maglia, noi se ci arriviamo bene sennò ci arriva qualcun altro. Il responsabile sono io, mi assumo la responsabilità, ma i giocatori quando se la assumono? Non c'è furore, andiamo in campo così.

Tolti pochissimi giocatori che danno l'anima - ha proseguito -, degli altri non mi piace l'atteggiamento, è l'atteggiamento che ci spalanca le porte alla Serie D. Siamo molli, rinunciatari, e alle volte vedo cose mai viste in tanti anni di calcio. Son incazzato. Partite di questo genere non le ho mai viste neppure l'anno scorso".

