C'era una volta la miglior difesa d'Europa: il Napoli ha subito oltre la metà dei gol dell'anno scorso

Con 27 gol subiti in campionato (più 3 in Coppa Italia) in 41 incontri disputati, la difesa del Napoli lo scorso anno è stata la migliore d'Europa. Partiamo da questo dato. Il segreto dei campioni d'Italia, insieme alla rivelazione McTominay, è stato la loro capacità di blindare la retroguardia e costruire proprio intorno a Buongiorno e colleghi una solidità ineguagliabile, tanto in Serie A quanto negli altri principali campionati europei. Quelle certezze però sono state del tutto spazzate via in quest'avvio di stagione, in particolare nella disfatta del Philips Stadion.

Le sei reti incassate in casa del PSV, nella sconfitta per 6-2 della terza giornata della fase campionato di Champions League, portano il dato delle reti subite dal Napoli nel 2025-2026 già a quota 16. Qualcosa di clamoroso, oltre la metà di tutti i gol al passivo del 2024-2025 in un quarto delle partite giocate, seppur ovviamente con una competizione in più da affrontare. Tanti, troppi, peraltro dopo sole 10 partite giocate tra campionato ed Europa.

Dall'inserimento di De Bruyne alla posizione di McTominay, passando per il rendimento al di sotto delle aspettative di Lucca in attacco, fino appunto al dramma difesa: mister Antonio Conte nei prossimi giorni sarà chiamato agli straordinari per far dimenticare in fretta la brutta figura di Eindhoven e registrare una squadra che, nonostante abbia confermato e rinforzato pesantemente la rosa durante la campagna estiva di calciomercato, sembra aver smarrito per strada tante sue sicurezze. E gli infortuni, che certamente sono stati pesanti, non possono essere un alibi.