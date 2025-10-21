L'Inter inizia male, poi rimedia: Saint-Gilloise sotto 2-0 al 45'. In gol Dumfries e Lautaro

Terminato il primo tempo dell'RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles, all'intervallo Saint-Gilloise-Inter è sullo 0-2..

A sorpresa a partire fortissimo sono i padroni di casa che vanno vicini al gol quattro volte nel giro di 3 minuti. Prima è David che, lanciato a rete, salta di netto De Vrij e calcia con il destro da dentro l'area, obbligando Sommer a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner Burgess riesce a stoppare e a calciare con il destro, ma Lautaro Martinez salva miracolosamente di testa sulla linea. Sulla respinta del Toro sono ancora i belgi a rendersi pericolosi, con l'estremo difensore nerazzurro costretto a mettere ancora sul fondo. Le palle inattive oggi sembrano essere un problema per l'Inter, infatti dalla bandierina gli uomini di Hubert sfiorano ancora l'1-0, questa volta con Van de Perre, che con il destro però calcia a lato da ottima posizione. La risposta della squadra di Chivu arriva al 16', con Lautaro che scatta sul filo del fuorigioco, stoppa perfettamente il pallone e crossa nel mezzo per Esposito, che incredibilmente da pochi passi non riesce a ribadire in rete. Al 29' è sempre il classe 2005 a liberarsi in area e svettare di testa dopo un angolo di Calhanoglu, ma la sua incornata termina alta. La retroguardia ospite è un po' in confusione e così da un cross di Khalaili, David, ostacolato da De Vrij, riesce solo a sfiorare, non impensierendo Sommer. Al 40' Zielinski verticalizza per Lautaro, che elude l'intervento di Burgess, ma a tu per tu con Scherpen colpisce in pieno il portiere. Dal corner di Calhanoglu però arriva il vantaggio di Denzel Dumfries, che al 41' approfitta di un rimpallo dopo un colpo di testa di Bisseck e mette in rete con il sinistro da pochi passi. Al 42' il Toro, dopo un retropassaggio errato del Saint-Gillois, fallisce da solo davanti a Scherpen l'occasione per il 2-0, finendo quasi per inciampare sulla sfera nel tentativo di effettuare un dribbling. Il capitano però si rifà al 46', finalizzando una ripartenza perfetta dei nerazzurri, con Dumfries che si accentra e serve Esposito, il quale ricama per l'argentino, bravissimo con l'interno destro a metterla all'incrocio dei pali opposto.

Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Rasmussen; Ait El Hadj, David, Niang.

