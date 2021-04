L'Inter può festeggiare lo Scudetto a Crotone: tricolore possibile già il 1° maggio

Con dieci punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica a sei giornate dalla fine (e scontro diretto a favore), in casa Inter è iniziato il countdown per la conquista dello Scudetto, undici anni dopo quello del Triplete.

La vittoria matematica del tricolore non può arrivare già nel prossimo turno di campionato ma è possibile che la squadra di Conte possa festeggiare tra due turni, ovvero il primo maggio. Se l'Inter nei prossimi due turni, infatti, accrescerà di altri due punti il vantaggio sul Milan, sarebbe matematicamente campione a quattro giornate dalla fine. Ecco le prossime due giornate delle due milanesi.

33esimo turno

25 aprile, ore 15.00 - Inter-Hellas Verona

26 aprile, ore 20.45 - Lazio-Milan

34esimo turno

1 maggio, ore 18.00 - Crotone-Inter

1 maggio, ore 20.45 - Milan-Benevento