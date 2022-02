L'Inter sarà arrabbiata? Pioli: "Sì, ma abbiamo dimostrato di poterli battere"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro la Lazio in Coppa Italia: "È impossibile avere la pancia piena per un gruppo così motivato. È un segnale importante, abbiamo approfittato del successo nel derby per mettere ulteriore energia alla nostra stagione. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, volevamo fare e non subire la partita. Ci siamo riusciti. Mi aspetto adesso un'Inter arrabbiata ma saremo determinati anche noi, abbiamo dimostrato di poterli battere e ce la giocheremo. Quando tornerà Ibra saremo più forti, sono contento che siano rientrati Rebic e Tomori. Spero che Zlatan torni presto, ne abbiamo bisogno. Riguardo a Tomori credo due cose: i tifosi sono intelligenti e sanno riconoscere qualità tecniche e morali dei giocatori. Poi ci sono anche Kalulu e Gabbia che stanno facendo benissimo, ma sono felice che Fikayo sia tornato, è importante. Leao ha fatto tutto oggi, non fai fatica a fare niente quando sei dentro la partita. Deve riuscirci con questa determinazione e questa voglia. Ce la possiamo giocare contro tutti. Brahim Diaz ha fatto bene, non esiste un giocatore al mondo che possa restare al 100% per tutta la stagione, ci sono alti e bassi per tutti. Ci aspettiamo giocate vincenti da lui, sempre, ma ha sempre lavorato bene. Bisogna vincere tante partite da qui alla fine, ora dobbiamo pensare alla prossima partita, dobbiamo vincere".