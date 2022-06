L'Inter vuole Bremer. Ma Cairo continua a chiudere più di 30 milioni per il difensore

vedi letture

Il presidente del Torino Urbano Cairo non vuole abbassare il prezzo del centrale di difesa Bremer. Negli ultimi giorni diversi sondaggi di club inglesi e spagnoli ma - scrive 'Tuttosport' - anche loro hanno potuto solo appurare che l'Inter è in pole per il calciatore brasiliano.

Il club nerazzurro però - almeno per ora - non ha alcune intenzione di assecondare le richieste del numero uno del club granata: per Bremer, Cairo chiede più di 30 milioni di euro.