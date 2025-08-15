TMW Inter, l'Arabia Saudita tenta Pavard: il NEOM mette sul piatto un ingaggio da 8 milioni all'anno

Potrebbe essere Benjamin Pavard la cessione eccellente in casa Inter per il mercato estivo 2025? Il francese infatti sembra essere l’unico difensore sacrificabile e per lui le richieste non mancano: dalla Francia arrivano rumours sul Lille, che vorrebbe riportarlo a casa visto che il nazionale transalpino è cresciuto proprio nel club dell’Alta Francia dove ha collezionato 25 presenze prima di partire alla volta della Germania dove ha vestito le maglie di Stoccarda e Bayern Monaco prima di trasferirsi in Italia alla corte del club meneghino.

Ma se Pavard valutasse un cambio radicale di vita e carriera, ecco che la proposta del NEOM diventerebbe quella più allettante, di certo lo è già a livello economico: la formazione saudita sta tentando il giocatore con un ingaggio da 8 milioni anni.