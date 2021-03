L'orizzonte ribaltato di Scamacca. Con Ballardini non gioca e il Genoa è di nuovo in difficoltà

E’ un utilizzo diametralmente opposto quello di Gianluca Scamacca da parte di Ballardini rispetto a quello agli inizi della sua avventura al Genoa con Maran.

Quella di ieri contro l’Udinese è stata la tredicesima gara dell’attaccante a disposizione di Davide Ballardini sulle 15 della gestione del tecnico romagnolo (in due l’ex Sassuolo non è stato convocato per infortunio) e i numeri raccontano di appena 378’ in campo, 120’ dei quali nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus finita ai supplementari, e nessun gol all’attivo.

Un utilizzo, quello dell’ex Ascoli, totalmente ribaltato rispetto alla gestione di Rolando Maran durante la quale, sempre in 13 gare (nelle prime due giornate di campionato Scamacca era ancora in Emilia) fra Serie A e Coppa Italia il minutaggio si era attestato sui 931’, con sei gol e un assist.

Numeri, questi, che evidenziano come l’attaccante romano non sia mai entrato nei radar di Ballardini nonostante i problemi in fase realizzata evidenziati dal Genoa, soprattutto dopo il positivo mese di Gennaio coinciso con il risveglio di Mattia Destro. Adesso, però, la situazione è tornata a farsi complicata, con la vittoria che manca da oltre un mese e la corsa salvezza ancora da portare a termine. Traguardo per il quale Scamacca potrebbe tornare nuovamente utile, soprattutto se messo nuovamente nelle condizioni di essere decisivo come avvenuto durante la gestione Maran.