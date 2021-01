L’Udinese passa avanti con Pereyra, l’Atalanta risponde con Muriel: è 1-1 dopo i primi 45'

Tanta intensità e due gol. Udinese e Atalanta vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1: Pereyra ha sbloccato il match dopo 23 secondi di gioco, Muriel ha risposto con una grande azione personale a un minuto dal termine. Diverse occasioni da gol da parte di entrambe, ma si va al riposo in parità: tutto rimandato ai secondi 45' di gioco.

DEA SUBITO SOTTO - Pronti-via, l’Udinese trova subito il gol. Lasagna attira a sé Romero e Palomino, Pereyra scappa via e con un tocco sotto supera Gollini. Bianconeri immediatamente in vantaggio, nerazzurri a rincorrere. La reazione c’è, seppur timida: al 6’ ci prova Maehle con un’azione personale, poi Malinovskyi conclude dai 25 metri ma il pallone viene deviato sul fondo.

GRANDE INTENSITÀ - I padroni di casa aumentano la pressione sui portatori, l'Atalanta soffre. La squadra di Gasperini prova a far girare il pallone, ma tra spazi intasati e forcing degli avversari il classico possesso palla perde la sua efficacia. I bianconeri si rivedono al 34’ sugli sviluppi di un calcio di punizione: Pereyra si coordina e prova la conclusione al volo, palla direttamente in curva. Un minuto più tardi ci prova di nuovo Maehle, ma il danese viene fermato da un mezzo miracolo da parte di Musso. A pochi minuti dal termine Gollini perde palla in area e si scontra con Pereyra, ma il direttore di gara lascia correre malgrado le proteste da parte dei padroni di casa. Al 43' Muriel trova il gol del pareggio: azione personale e slalom tra la difesa friulana, sul rimpallo favorevole il colombiano non sbaglia. Il primo tempo finisce 1-1, tutto rimandato alla seconda frazione di gioco.

