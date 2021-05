La decisione sorprendente dell'Inter: nessun vertice con Conte. Le parti sono distanti

vedi letture

Dietrofront: non ci sarà nessun vertice, spiega La Gazzetta dello Sport, tra Steven Zhang e Antonio Conte. Le parti sono in contatti senza il faccia a faccia e per questo sono distanti. L'Inter ha fatto sapere in modo sorprendente che non è necessario un summit perché crede di aver già spiegato le sue strategie al tecnico: tagli delle spese, agli ingaggi, riduzione del budget. Dall'altra parte Conte chiede il rilancio e lo stallo è totale: il nodo verrà sciolto entro fine settimana ma Conte ha un ingaggio da 13 milioni a stagione pesantissimo per le casse nerazzurre.