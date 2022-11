La Fiorentina aspetta Castrovilli. Il recupero procede bene, torna già a gennaio col Monza?

Gaetano Castrovilli, sta proseguendo alla grande il proprio recupero dal brutto infortunio rimediato lo scorso aprile in occasione di Fiorentina-Venezia. L'edizione odierna de Il Tirreno riporta che il numero 10 viola, dopo un rientro quasi regolare in gruppo con i compagni durante gli ultimi allenamenti prima del periodo di vacanza (tempo in cui Castrovilli ha lo stesso lavorato da solo), potrebbe tornare a disposizione di Vincenzo Italiano già dalla sfida contro il Monza (in programma alla ripresa del campionato, il 4 gennaio).