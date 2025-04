La Juve è alle prese con l'ennesima crisi e Tudor perde anche Vlahovic

La Juventus è tornata subito a Torino dopo la trasferta di Parma e la squadra ha già messo nel mirino il match contro il Monza. I bianconeri hanno ripreso subito la preparazione e chi ha giocato al Tardini ha fatto il solito lavoro di scarico. Normale attività per il resto del gruppo. La Juventus, però, deve leccarsi le ferite, per l’ennesima volta in stagione, e Igor Tudor dovrà risolvere i problemi che sono tornati a galla contro il Parma. L’aspetto mentale è quello che più preoccupa il tecnico croato. La Juventus, contro il Parma, avrebbe dovuto scendere in campo affamata di punti visto la vittoria del Bologna. Invece, la squadra è apparsa spenta e priva di carattere fin da subito. Ora, però, non è più il tempo di sbagliare e la Juventus dovrà cercare di uscire da questa nuova crisi il più in fretta possibile, altrimenti raggiungere il quarto posto sarà difficile.

Si ferma Dusan Vlahovic: sarà valutato quotidianamente.

Nella mattinata di ieri, Dusan Vlahovic si è presentato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti alla coscia destra. Dopo una ventina di minuti il serbo è uscito dal centro medico juventino per tornare alla Continassa. Successivamente, la Juventus ha diramato il bollettino medico sulle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic: “Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, presso il J|medical, a esami diagnostici che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente”. Il club bianconero valuterà DV9 giorno dopo giorno ma il giocatore salterà certamente il match contro il Monza di domenica 27 aprile, all’Allianz Stadium, alle 18. La speranza della Juventus sarà quella di avere Vlahovic a disposizione per la partita contro il Bologna del 4 maggio. Quello che è certo è che quando Vlahovic tornerà a disposizione, dovrà rendere decisamente in modo diverso. Da quando è arrivato Tudor, il serbo ha sempre giocato titolare, ma il suo rendimento non è stato all’altezza. L’unica sfida dove DV9 ha mostrato qualcosa in più, è stata quella contro il Lecce nella quale ha fatto due assist per i gol di Koopmeiners e Yildiz.

Koopmeiners lavora ancora a parte.

La Juventus è alle prese con l’ennesimo momento difficile della sua stagione e la squadra ha già iniziato a preparare la gara contro il Monza. Ma Teun Koopmeiners e Samuel Mbangula, nella giornata di ieri, hanno continuato a lavorare a parte. Ancora non si sa se ce la faranno per la gara contro il Monza. L’olandese si è fermato nel corso della sfida contro il Lecce per un fastidio al tendine. La speranza è che Koopmeiners possa recuperare per la partita contro il Monza perché la squadra ha bisogno di dare subito un segnale forte dopo il tonfo di Parma. In ogni caso, la sensazione è che per Koopmeiners non si correrà nessun rischio e rientrerà solo quando sarà al 100%. Contro il Monza mancherà anche Dusan Vlahovic e al suo posto giocherà Randal Kolo Muani. Tra i titolari si rivedrà anche Kenan Yildiz. Mentre è possibile che Andrea Cambiaso torni in panchina. Il numero 27 bianconero è stato uno dei peggiori contro il Parma e da lui ci si aspetta molto di più. Questo è un momento chiave per la Juventus è anche Tudor è chiamato a fare delle scelte forti per tirare fuori definitivamente la squadra dalla crisi.