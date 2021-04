La Juve e il futuro di Ronaldo: a inizio maggio fissato l'appuntamento con Agnelli per decidere

Un futuro da scrivere per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha già fatto sapere, tramite il suo entourage, di essere concentrato sulla Juventus e sul finale di stagione in questo momento. Il suo futuro, incerto nonostante il contratto in scadenza nel 2022, si deciderà a fine campionato. Quando? Secondo Sportmediaset, CR7 (e quindi anche Jorge Mendes) e il presidente bianconero Andrea Agnelli avrebbero già fissato una tempistica. Nello specifico, i due s’incontreranno a inizio maggio per decidere se è il caso di continuare insieme o salutarsi.