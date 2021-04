La Juve punta Locatelli per l'estate. Galli: "E' pronto per il grande salto in un top club"

Manuel Locatelli è pronto per la Juventus. A dirlo chi lo conosce bene, ovvero l'ex dirigente del Milan Filippo Galli che quest'oggi ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Tuttojuve.com': "Con tutto il rispetto che provo nei confronti del Sassuolo, per me è pronto per fare il grande salto in un club importante come la Juve. Subito dopo l'esperienza al Milan era un po' in flessione, ma è riuscito a rigenerarsi grazie anche ad un allenatore che sta credendo tanto in lui come De Zerbi. Considerando il passato di Pirlo in quel ruolo, per Manuel potrebbe essere una grande occasione".

Galli ha poi parlato del futuro di Andrea Pirlo. E sul tema, s'è espresso così: "Penso che la società abbia avuto il giusto coraggio ad investire su Andrea e sul suo staff, in particolare conosco molto bene Andrea (Gagliardi ndr) e non posso che parlarne bene. Rispetto al settore giovanile c'è meno tempo e pazienza, ma credo che la Juve lo stia sostenendo in maniera adeguata. Le cose, a volte, accadono senza alcun preavviso, così è stato per lui. E' giusto supportarlo e dargli fiducia, spero possa rimanere ancora per un altro anno".