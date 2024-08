La Juve spara alto, il Venezia non demorde: atteso un nuovo affondo per Nicolussi Caviglia

Non è finita...finché non è finita. Il neo promosso Venezia avrà una stagione largamente impegnativa da disputare, tra il salto di categoria e alcuni tasselli del puzzle di Eusebio Di Francesco in procinto di levare le tende. Uno su tutti Tessmann, che saltato l'affare con l'Inter ora è vicinissimo alla Fiorentina, per cui entro l'inizio di settimana potrebbero arrivare grosse novità.

Per questo la dirigenza dei lagunari sta cercando sul mercato un nuovo centrocampista da affiancare alla diga tutta muscoli e fisico attualmente composta dal neo arrivato Alfred Duncan e Gianluca Busio. Con Andersen, Lella e Jajalo ancora sotto la lente di ingrandimento e Doumbia che potrebbe lasciare il club in prestito visto il pre-campionato scintillante, c'è un pallino fisso su tutti.

Si tratta di Nicolussi Caviglia, classe 2000 di proprietà della Juventus: ad oggi la richiesta dei bianconeri è mostruosa per le possibilità economiche del Venezia. La valutazione del giocatore infatti si aggira tra i 7 e i 10 milioni di euro, ma secondo quanto raccolto da TuttoVenezia, gli arancioneroverdi proveranno comunque un nuovo assalto nei prossimi giorni.