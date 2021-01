La Juve vince ancora e avvisa l'Inter: 3-1 al Sassuolo, bianconeri quarti in classifica

Il Derby d'Italia è alle porte, ma la Juventus ha una missione da portare a termine: conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. E i bianconeri non mancano l'obiettivo, battendo 3-1 il Sassuolo al termine di un match soffertissimo. Danilo apre a inizio ripresa, Defrel pareggia, il pupillo Ramsey e Ronaldo consegnano a Pirlo i tre punti.

Due infortuni e mezzo - Ci aspettavamo calcio spumeggiante, è stata una vera e propria battaglia. E la Juve, probabilmente, ne pagherà le conseguenze, nonostante la vittoria: tra una settimana, nel big-match contro l'Inter, potrebbero mancare McKennie e Dybala, usciti malconci dopo i primi 45'. Una frazione giocata a viso aperto dalla due squadre, che però hanno badato anche alla fase difensiva: Chiriches straordinario su Ronaldo, Szczesny praticamente inoperoso dall'altra parte. Le uniche occasioni capitano sui piedi di Frabotta e Kulusevski, entrato al posto della Joya nei minuti finali, quando è arrivata anche l'espulsione di Obiang (col VAR) per un intervento davvero brutto ai danni di Chiesa.

Danilo esplode il destro e fa 1-0 - Il migliore in campo nella sfida dell'Epifania sembrava dovesse abbandonare il campo ma ha stretto i denti. Pirlo, invece, toglie Bentancur (ammonito, forse memore di quanto accaduto 4 giorni fa) e mette Rabiot, su cui pende la scure della diffida. De Zerbi stravolge tutto, per necessità: dentro Lopez e Toljan al posto di Djuricic e di uno spento Caputo. La superiorità numerica aiuta la Juve, che prende coraggio e abbatte subito il muro degli ospiti: Danilo trova il "tiro della domenica", un diagonale di prima intenzione imparabile per Consigli.

Pari inatteso, poi solo Juve - La partita sembra chiusa, anche perché il Sassuolo non dà l'impressione di essere in giornata. Ma la squadra emiliana ha carattere e qualità e al 58' trova un insperato 1-1, grazie a Gregoire Defrel, bravo a bruciare Bonucci e non lasciare scampo a Szczesny. Ronaldo ha l'occasione per iscriversi alla sfida poco dopo, ma preferisce saltare Consigli invece di concludere da due passi. Poi è Chiesa ad andare vicino al 2-1: palo esterno su invenzione di un ispirato Kulusevski. Che al 74' serve un cioccolatino al portoghese con una magia, ma anche i fenomeni sbagliano.

Un pizzico di fortuna - De Zerbi si arrabbia perché vede una squadra troppo rinunciataria. E così i suoi ragazzi si scuotono, mostrando geometrie e personalità. Traoré e Locatelli trascinano, Boga strappa e crea scompiglio nella difesa bianconera. La Vecchia Signora rifiata per gli assalti finali, con Morata e Bernardeschi pronti ad entrare al posto di Frabotta e Ramsey. Ma il destino sorride a Pirlo, perché in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima azione, la "strana coppia" confeziona il gol del 2-1: assist del terzino, il gallese sfrutta il buco (unico errore) dei centrali avversari e appoggia in rete. C'è gloria anche per CR7, che riscatta una prova opaca firmando il tris. Per la prima volta, la Juventus conquista tre vittorie di fila in campionato. Il miglior modo per prepararsi al duello più sentito.