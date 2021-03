La Juve vince e Pirlo ribadisce: "Crediamo allo Scudetto. Bernardeschi? Sempre utile"

Ai microfoni di JTV, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato dopo il successo per 3-0 sullo Spezia: “Partita decisa dai cambi? Avevo qualche giocatore in più a disposizione fortunatamente, dovevamo sfruttare bene il campo che ci lasciava lo Spezia. Abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo sbagliato tanti ultimi passaggi e questo è ciò su cui dobbiamo lavorare".

Assist e gol possono far bene a Bernardeschi e Morata?

"Gli è servito tanto, hanno bisogno di fiducia e di energia. Soprattutto Alvaro col gol penso che si sia sbloccato anche psicologicamente, veniva da un periodo di inattività, con un problbema all’adduttore prima del virus. Berna sta facendo il suo campionato, è sempre disponibile, è sempre utile, con grande professionalità. Oggi ha ricoperto il ruolo di terzino alla grande, serviva più spinta e lui ha fatto molto bene".

La difesa che fa bene anche grazie all'aiuto del centrocampo? "Stanno facendo un grandissimo lavoro, nonostante in mezzo giochino sempre gli stessi stanno facendo davvero molto bene. Oggi anche Alex Sandro ha fatto una grande partita in un ruolo non suo, ma io sono strasicuro delle loro potenzialità e quindi sono tranquillo anche quando gli cambio le posizioni".

Dall'esterno la Juve non sembra più in corsa per lo Scudetto?

"Non ci serve che lo capiscano all’esterno, dobbiamo saperlo noi all’interno. Lo sapevamo all’inizio e lo sappiamo ora. La squadra è compatta, sa quali sono gli obiettivi e ha ragione Morata: lotteremo fino alla fine per lo Scudetto".

Possibile qualche recupero in vista della Lazio? Come sta De Ligt?

"Sono sempre fiducioso, vediamo l’entità degli infortuni. Stanno abbastanza bene tutti, magari qualcuno inizierà ad allenarsi con noi in questi giorni. De ligt ha avuto un problema già a Verona, si era indurito il polpaccio e oggi non riusciva proprio a giocare. Valuteremo nei prossimi giorni, speriamo non sia niente di grave".