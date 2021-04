La Juventus deve sistemare i conti: possibile ingresso di un fondo col 10-20% delle quote

Dopo il naufragio del progetto Superlega nei termini in cui era stata pensata dai 12 Club Fondatori, la Juventus torna a concentrarsi sul campo e sull'ingresso nei primi 4 posti della classifica per accedere alla prossima Champions League. Oltre alle questioni sportive, però, la società bianconera ha come obiettivo quello di risistemare i conti fortemente stressati dalla pandemia. Per questo, secondo il Corriere dello Sport, tornano di attualità i rumors sul possibile ingresso nel club di un fondo di private equity come socio di minoranza. In ambienti finanziari si parla di un pacchetto azionario di circa il 10-20% che potrebbe portare liquidità e far respirare il bilancio, con Exor che ovviamente manterrebbe il controllo del club.