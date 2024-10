La Juventus difficilmente punterà su Ortiz. Il Flamengo vuole 15 milioni di euro

La Juventus difficilmente punterà su Leo Ortiz del Flamengo. Perché il difensore è stato acquistato pochi mesi fa dal club rossonero e ha una valutazione da circa 15 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto pagato per prelevarlo. Anche perché l'ammortamento attuale, di un solo anno, difficilmente riesce a portare a una plusvalenza ricca, a meno che non ci sia davvero un investimento di alto livello. A gennaio, poi, servirebbe un periodo di ambientamento e non è detto - come visto già con Tiago Djalò - che tutte le ciambelle riescano con il buco, nel passaggio da un campionato a un altro, in particolare per chi arriva dall'altro lato del mondo.

Dunque se anche Leo Ortiz dovesse piacere, il Flamengo comunque chiede quella cifra. A quel punto è più probabile pensare a un inserimento direttamente dal nostro campionato, che non abbia bisogno di tempo per calarsi subito nella nuova realtà. Un'altra operazione Kalulu magari - anche se molto più difficile - oppure puntare direttamente su Skriniar che costerebbe certamente più di ingaggio, ma che forse potrebbe essere addirittura prestato dal Paris Saint Germain vista la mancanza di spazio.

Quando giocava nel Red Bull Bragantino - con Natan, di proprietà del Napoli - era stato seguito anche da altri club italiani come la Fiorentina, poi Porto e West Ham.