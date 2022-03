La Juventus resta in pressing su Rudiger. Ma il rinnovo col Chelsea non è ancora da escludere

Il futuro di Antonio Rudiger è ancora tutto da scrivere, secondo l'edizione britannica di Sky Sport. Mentre la Juventus sta alzando il pressing per convincere il difensore a sposare il progetto bianconero del futuro, sullo sfondo restano tanti altri top club ancora in contatto col suo entourage. La scadenza a giugno attira sia il Real Madrid che il PSG, che da tempo hanno mosso passi in questo senso, ma ora anche il Manchester United si sarebbe inserito nella corsa visto che Rangnick è un suo estimatore di lunga data. In ballo, però, c'è ancora la possibilità Chelsea: il tedesco non ha escluso una permanenza, anche se in questo senso molto dipenderà dagli sviluppi societari visto che al momento, con le sanzioni piovute sulla testa di Abramovich, i Blues non sarebbero in grado di rinnovargli il contratto.