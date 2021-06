La Lazio cerca un attaccante esterno: Orsolini piace a Sarri, Felipe Anderson l'alternativa

Una delle priorità sul mercato di Igli Tare è regalare in tempi ragionevolmente rapidi un attaccante di fascia destra a Maurizio Sarri. Nel mirino del d.s. biancoceleste, secondo l'edizione odierna del Corriere di Roma, c'è Riccardo Orsolini: il Bologna potrebbe cederlo per circa 15 milioni, cifra tutto sommato abbordabile per Lotito. L'alternativa è un ritorno di Felipe Anderson, la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro: in Inghilterra danno la trattativa ben avviata.