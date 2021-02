La Lazio e la questione contratti: Lotito e Tare devono discutere sette rinnovi

C’è una data lontana, ma non troppo, che condizionerà i prossimi mesi della Lazio: 30 giugno 2022. È fissata per quel giorno - sottolinea il Corriere di Roma - la scadenza dei contratti di sette calciatori biancocelesti, tutti a loro modo rilevanti. In ballo ci sono giocatori di tutte le età: dal ventitreenne Luiz Felipe al trentottenne Reina passando per Strakosha, Marusic, Patric, Leiva, Caicedo. Molte di queste situazioni devono essere affrontate e risolte entro la prossima estate, altrimenti il rischio di perdere i calciatori a zero diventa concreto. Per questo il direttore sportivo Tare avrà molto lavoro da svolgere entro breve tempo, visto che dovrà anche decidere quale strada prendere con i «vecchi» Radu, Lulic e Parolo, in scadenza già a giugno.