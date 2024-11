La Lazio sempre più nel segno di Baroni. E si comincia già a parlare di rinnovo

Altra vittoria, un netto 3-0 rifilato al Bologna nel sunday night della 13^ giornata di Serie A, e continua il grande cammino della Lazio. Sfruttando anche il rosso ingenuo rimediato da Pobega nel primo tempo, la squadra biancoceleste si impone e porta a casa tre punti che la rimettono al pari dell'altra grande sorpresa Fiorentina, dell'Atalanta e dell'Inter alle spalle della capolista del campionato in solitaria, il Napoli.

Altra grande tappa nel cammino di Marco Baroni. Arrivato in estate tra lo scetticismo generale, che in alcuni frangenti si è trasformato anche in feroci critiche (a lui per il percorso professionale pre-Lazio e a Lotito per averlo scelto) ha saputo conquistarsi la fiducia del suo ambiente a suon di risultati. Con 28 punti in 13 giornate di campionato, accompagnato da un cammino a pieni punti nel maxi-girone di Europa League. Oggi Baroni appare a pieno titolo come uno dei fattori di questa Lazio che vuole sognare in grande e a testimoniare tutto ciò ci sono le notizie su un suo possibile e immediato rinnovo di contratto con i biancocelesti.

Dopo il successo sul Bologna, Baroni ha voluto comunque riportare sulla terra gli animi del suo ambiente: "Le classifiche non si guardano, io voglio che la squadra cresca molto nella mentalità. Dobbiamo proporre un calcio offensivo, vincere più partite possibili. Arriveranno momenti difficili, ne sono sicuro, ma se hai creato un'identità forte queste difficoltà le superi".