La Lazio vince ma Immobile resta in caduta libera. Sembra il replay dell'annata maledetta 18/19

vedi letture

La vittoria della Lazio contro l'Udinese porta la firma unica di Marusic, con Immobile - sottolinea Il Messaggero - che rimane in caduta libera in area. Ora sono 8 le gare consecutive in cui non segna. La Scarpa d’oro resta ancora in vetrina, ma non luccica. Purtroppo sembra il replay dell’annata 2018/2019 maledetta. Allora 10 gol nel girone d’andata, appena 5 al ritorno fra acciacchi e più d’un pizzico di sfortuna. Ora sono 13 le reti (oltre a 5 in 5 gare nel girone di Champions) sino alla 19esima giornata e un misero centro nelle 8 attualmente giocate da gennaio sino a questo Ciro di boa. Anche in questo caso sta giocando un ruolo decisivo una forma precaria, ma pure la iella. In Friuli Immobile sbaglia di testa, poi calcia prima addosso a Musso e ancora sul palo nella ripresa.