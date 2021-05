La Roma guarda in Eredivisie per puntellare il centrocampo: nel mirino Koopmeiners e Koçku

Con un piede e mezzo fuori dall'Europa League, lontanissima in campionato dalla zona Champions, la Roma sta già cominciando a programmare la prossima stagione. In chiave mercato, secondo La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è migliorare anche il centrocampo e per raggiungerlo la dirigenza sta guardando in Olanda. In Eredivisie militano Teun Koopmeiners, trascinatore dell'AZ anche in zona gol, e Orkun Koçku del Feyenoord. Due profili attenzionati, alternativi a Nahitan Nandez, da tempo nel mirino giallorosso.