La Roma non crede più all'obiettivo Champions? Fonseca: "È totalmente l'opposto"

vedi letture

Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Sassuolo, analizza le chances di arrivare alla qualificazione in Champions League della sua Roma. Qualcuno scrive che i giocatori non ci credano più: "Totalmente l'opposto. Abbiamo 30 a disposizione in questo momento, non percepisco questo".