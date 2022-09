La Roma recupera i pezzi. Così Mourinho contro l'Inter può tornare a schierare i Fab Four

I Fab Four di nuovo insieme? L’ultima volta è stata Roma-Cremonese, il 22 agosto, più di un mese fa, e dovrebbe succedere di nuovo sabato pomeriggio a Milano, contro l’Inter, nell’ottava giornata di campionato. A San Siro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Mourinho dovrebbe infatti tornare ad avere a disposizione Abraham, Pellegrini, Zaniolo e Dybala. E probabilmente li userà anche insieme, dal via, cosa che peraltro era stata messa in preventivo anche contro l’Atalanta, all’Olimpico, se non fosse stato che poi in extremis - durante il riscaldamento - Dybala ha accusato quel fastidio al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.