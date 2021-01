La Roma riparte da Pellegrini e aspetta Tiago Pinto per il rinnovo

Il nuovo anno per Lorenzo Pellegrini ricomincia così come si era concluso il 2020, da trequartista. Un po’ per le buone prestazioni sul finire dell’anno in quel ruolo, un po’ per la lesione rimediata da Pedro, Fonseca conferma il vice capitano al fianco di Mkhitaryan. Di fronte ci sarà la Sampdoria che a Lorenzo rievoca anche bei ricordi. Era infatti nel dicembre del 2015 che, con la maglia del Sassuolo, segnava il suo primo gol in Serie A proprio contro i blucerchiati. Da quel momento è diventato il terzo giocatore più giovane ad aver messo a segno almeno un gol e un assist nelle ultime 5 stagioni. Con lui ci sono riusciti solo Kessie e Chiesa, anche per questo la Roma presto vorrà ridiscutere il contratto sul quale pende una fastidiosa clausola da da 32 milioni di euro che fa gola a tanti top club, soprattutto italiani.

Ecco dunque che la mission di Tiago Pinto al suo arrivo non sarà solo quella di regalare a Fonseca i colpi chiesti dal mercato di gennaio, ma anche quella di rinnovare il contratto di Lorenzo Pellegrini. Appuntamento, con ogni probabilità, alla fine del calciomercato con la volontà di entrambi le parti di continuare insieme perché la Roma dei Friedkin punterà sui giovani e su due in particolare: Pellegrini da una parte, Zaniolo dall'altra.